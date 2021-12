Harry Charles en Borsato zetten succesreeks voort

Na de overwinning van vorige week in Geneve was er vanavond opnieuw een eerste plaatst voor Harry Charles en Borsato (v. Contendro I). Charles stuurde de door J. Kleene in Ruinen gefokte ruin vanavond naar de overwinning in de 1.55m-rubriek in London. Het duo noteerde een foutloze barrage in een snelle tijd van 34,07 seconden en liet daarmee tien combinaties achter zich in de barrage.

Marcus Ehning mocht zich vanavond als tweede opstellen. De Duitse springruiter rekende in het parcours op de 13-jarige Calanda (v. Calido I). De schimmel merrie raakte het hout niet aan en zette de klok stil op 35,15 seconden.

Belgie op drie

Gregory Wathelet maakte samen met de tienjarige Conchento PS (v. Conthargos) het podium compleet. Het paar bleef van het hout af en finishte iets na Ehning in een tijd van 35,37 seconden.

Harrie Smolders

Harrie Smolders en Dolinn N.O.P. was de enige combinatie voor Nederland in deze proef. Het duo kwam de ring uit met 4 strafpunten. Drie weken geleden was er een vijfde plaats voor Smolders en Dolinn in Zweden.

Bron: Horses.nl