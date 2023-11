Harry Charles is de Stuttgart German Master 2023

Met drie Zwitserse deelnemers in de barrage leek de kans groot dat de hoofdrubriek van vandaag in Stuttgart een 'Zwits' feestje zou worden, maar niets is minder waar. Na een spannende barragestrijd was het de Britse Harry Charles die aan het langste eind trok in het 1.55m. Als laatste starter van de barrage verwees hij Steve Guerdat op het laatste moment naar de tweede plaats. Charles mag zich met recht de 'Stuttgart German Master' noemen na zijn goede optredens afgelopen dagen in de Schleyer-Halle.

Harry Charles wist er vandaag tijdens de tweede kwalificatie ook al met de hoofdprijs vandoor te gaan. Toen had hij de teugels in handen van de ruin Billabong Du Roumois (v.Mylord Carthago), die hij gisteren ook gezadeld had voor de eerste kwalificatie waar ze op de tweede plaats eindigde. Vanavond was het de beurt aan Aralyn Blue (v.Chacco-blue) om het feestje compleet te maken. En dat deed de merrie, want met een foutloze rit in een tijd van 35,02 gaf ze de rest het nakijken.

Leprevost en Guerdat

Penelope Leprevost reed als tweede de barrage binnen met de ruin Texas (v.Tornesch) en zette een nette foutloze ronde neer in een tijd van 37,01s. De Zwitser Steve Guerdat voelde dat het sneller kon en stuurde zijn negenjarige ruin Albfuehren’s Iashin Sitte (v.Bamako de Muze) naar 35,31s, goed voor plaats twee.

Snelste vierfouter

De Duitser Phillip Schulze Topphoff gaf met de ruin Clemens de la Lande Nrw (v.Comme il Faut) alles wat hij had na de snelle ronde van Steve Guerdat. Uiteindelijk zette hij wel de snelste tijd op het scorebord, maar moest dat bekopen met een balk. Hierdoor zakte hij naar de vierde plaats.

Kevin Jochems

Kevin Jochems zag met de twaalfjarige merrie La Costa (v.Gitano v. Berckenbroek) drie balken naar beneden komen, waardoor ze onderaan de uitslagenlijst eindigde.

Uitslag

Bron: Horses.nl