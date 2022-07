Harry Charles racet naar winst in 1.55m, Smolders derde en Greve vierde

In een tijd die verder door niemand gehaald werd, ook niet met fouten, was het de jonge Engelsman Harry Charles die met Stardust (v.Chacco-Blue) de volle winst greep in de hoofdrubriek van zaterdag in Knokke. Martin Fuchs stond lange tijd aan de leiding met The Sinner (v.Sanvaro) maar moest op het eind zijn meerdere erkennen in Charles. Harrie Smolders reed Unde de l'Othain (v.Conterno Grande) naar een nette derde plaats voor Willem Greve die vierde werd met Highway M TN (v.Eldorado vd Zeshoek)

Van de 35 deelnemers die aan de start verschenen wisten er 14 de lei schoon te houden. Van hen mochten er maar twaalf terugkeren voor de beslissende ronde. Zodoende vielen Bernardo Cardoso De Resende en Pieter Devos buiten de boot omdat zij de twee langzaamste foutlozen waren.

Flinke prijzenpot

Voor de winnaar lag 13.000 euro te wachten plus een statiedeken voor het paard. Dat is een bedrag waar de meeste ruiters en amazones over het algemeen wel wakker van worden wat vaak spetterende barrages tot gevolg heeft. Dat was in Knokke in dit 1.55m parcours ook zo. Martin Fuchs had al vroeg in de wedstrijd 40.77 seconden genoteerd en aangezien niemand in de buurt kwam van die tijd leek dat de winnaar te worden. Maar dat was buiten de waard gerekend, die deze keer kwam in de gestalte van Harry Charles. Dat de Engelsman hard rijden kan is bekend maar of hij deze tijd van Fuchs kon kloppen was zeer de vraag, temeer daar een notoire hardrijder als Julien Epaillard weliswaar twee springfouten kreeg maar ook qua tijd niet echt dichtbij kwam. Ondanks dat de missie bij voorbaat kansloos leek probeerde Charles het wel direct van de start. In rengalop werkte hij hindernis na hindernis af tot er geen meer over waren en hij 0.24 seconden sneller bleek dan de Zwitser.

Nederlanders

Maikel van der Vleuten zit duidelijk nog in een opbouwfase met Dywis HH (v.Toulon) waardoor hij wel redelijk doorreed maar niet het onderste uit de kan wilde halen bij de merrie. Met een foutloze rit in 43.42 seconden werd hij zevende. Mark Houtzager had voor deze gelegenheid Holy Moley (v.Verdi TN) gezadeld. Met vierstrafpunten een een tijd van 44.97 seconden werd hij tiende.

Uitslag