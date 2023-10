Harry Charles wint Sentower Park GP, Lars Kuster vierde

De 3* GP in Lier over 1,55m eindigde zondagmiddag in een vierkoppige barrage. De winst was voor laatste starter Harry Charles met Sherlock (v. Bisquet Balou vd Mispelaere). De Brit bleef Lorenzo de Luca met F One USA (v. Toulon) ruim een halve seconde voor in de barrage. Lars Kuster kreeg met Idylle of Romance (v. Andiamo) een balk en finishte als vierde.

De derde plaats ging naar Tereza Vesela uit Tsjechië met Quimero M (v. Guidam Sohn). Zij had ook vier strafpunten, maar was een stukje sneller dan Kuster.

Verloop barrage

Lars Kuster moest het spits afbijten, maar kreeg direct op de eerste hindernis al een balk. De Nederlander en zijn Idylle of Romance maakten het rondje verder mooi en foutloos af, maar Kuster haalde niet het uiterste aan snelheid uit de vos: 40,52 seconden. Ook tweede starter Lorenzo de Luca had een touché op de eerste blauw-grijze steilsprong, maar bij de Italiaan bleef de balk wel liggen. De Luca nam een stuk meer risico, ging binnendoor na de combinatie en bracht zijn hengst aan de finish in 35,13 seconden. Tereza Vesela nam vervolgens ook alle risico met een korte draai na de combinatie, maar haar mooie koffievos haalde de daarop volgende steilsprong niet al deed hij er alles voor. De 16-jarige schakelde uitstekend, dacht goed mee en kwam in de snelle tijd van 37,26 seconden aan de streep. Harry Charles en Sherlock gingen als laatste starters direct uitstekend van start. Ook de Brit ging binnendoor, maar de afstand na de draai was voor hem geen enkel probleem. Charles liet weer zien waarom hij een van de best Britse springruiters van het moment is. Met een zeer goed gereden rondje pakte hij de winst in 34.58 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl