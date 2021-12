Scott Brash: ‘Het is altijd speciaal, winnen voor je eigen publiek’

Gisteren won Scott Brash de afsluitende 1.50m-rubriek van The London International Horseshow met de twaalfjarige ruin Hello Mr President (v. Comme d’Api vd Hacienda Z). "Het is altijd speciaal winnen voor je eigen publiek", aldus Brash. "Het zijn een paar zware jaren geweest, dus het voelde alsof iedereen gewoon blij was om terug te zijn. Er hing een hele fijne sfeer daar."

“Ik dacht dat het format redelijk goed was – het was iets anders voor het publiek en het werkt als ze het goed genoeg begrijpen, wat ik denk dat ze deden. Het voelde alsof de menigte er helemaal in opging, wat ook leuk is voor ons.”

‘Ik had niet het gevoel dat Mr President klaar was voor de WB’

“Mr President was een tijdje niet helemaal fit, en hij is nog niet heel lang terug, dus ik had niet het gevoel dat hij deze week klaar was om de Wereldbekerwedstrijd of de Grand Prix te doen”, legde de Britse ruiter uit. “Echter voelt hij voelt zich nu geweldig – helemaal weer in vorm.”

‘Speciaal gevoel in Olympia’

Brash over de nieuwe locatie van het evenement: “Het is moeilijk omdat Olympia er zo’n speciaal gevoel bij heeft, dus het zal altijd moeilijk zijn om dat iconische gebouw en het speciale gevoel dat daarbij hoort, te repliceren. Maar ze hebben een geweldige show neergezet.”

