Harry Smolders en Darry Lou vierde in 1,60m Calgary

Harrie Smolders eindigde afgelopen nacht net buiten de top drie met Darry Lou (v. Tangelo van de Zuuthoeve) in de 1,60m-rubriek op Spruce Meadows. Het duo was een van de slechts zes combinaties, die zich plaatsten voor de barrage van deze 5*-rubriek. McLain Ward ging er met HH Azur (v. Thunder van de Zuuthoeve) met de overwinning vandoor.

Drie combinaties bleven na de basisomloop ook in de barrage foutloos, waarvan Ward de enige was, die onder de 41 seconden bleef. De Amerikaanse ruiter werd gevolgd door Daniel Deusser, die met Bingo Ste Hermelle (v. Number One d’Iso) in 41,04 seconden aan de finish kwam.

Scott Brash mocht zich met Hello Jefferson (v. Cooper van de Heffinck) als derde opstellen voor de prijsuitreiking. Het Britse duo was met 45,92 seconden goed voor de langzaamste foutloze barragerit.

Uitslag