Harry Wouters van den Oudenweijer ‘was zijn tijd ver vooruit’

Op 7 april overleed Harry Wouters van den Oudenweijer, de allereerste winnaar van Jumping Amsterdam, op 86-jarige leeftijd. Waarschijnlijk werd de voormalig springruiter, parcoursbouwer, handelaar en coach slachtoffer van het coronavirus. Zijn zoon Patrick vertelt in De Volkskrant over zijn vader: "Hij was een betere paardenman dan zakenman."

Wouters van den Oudenweijer begon op een pony en groeide uit tot een van de bekendste naoorlogse spring­ruiters. Hij was in 1958 de eerste winnaar van Jumping Amsterdam met Leutnant, een paard dat hij ter beschikking had gekregen van zijn Dirk Barlagen. Hij won de GP op het CHIO in Rotterdam in 1969 met Abadan, en sprong met hetzelfde paard in Aken een wereldrecord van 2,26 meter. In 1976 werd hij met Salerno Nederlands kampioen. En in 1977 was er teamgoud op het EK, wat ook de titel sportploeg van het jaar opleverde.

In totaal won Wouters van den Oudenweijer 25 Grand Prix-wedstrijden. Hij vertegenwoordigde Nederland maar liefst 54 keer in een landenwedstrijd. De Olympische Spelen in 1980 gingen aan zijn neus voorbij toen zijn toenmalige paard Olympic Valmonte vlak daarvoor werd verkocht. Rijk werd Wouters van den Oudenweijer niet van de sport. ­Zoon Patrick: “De prijzen waren toen geen grote geldbedragen, maar een afzuigkap of een cassetterecorder. Daarnaast was hij een betere paardenman dan zakenman.”

Bondscoach in Azië

Na 1982 stopte Wouters van den Oudenweijer met zijn wedstrijdcarrière. Hij werd handelaar, parcoursbouwer en coach. Hij ­begeleidde onder meer de ploegen van Thailand, Indonesië en Maleisië. Zijn teamgenoot uit 1977, Johan Heins, noemt Wouters van den Oudenweijer een ­pionier in de sport: “Hij was zijn tijd vooruit met het kiezen van de beste paarden. Nu is dat gemeengoed, maar vroeger nog niet.”

Bron: De Volkskrant / Horses.nl