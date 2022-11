Hassmann wederom aan kop in CSI2* 1.45m Deurne, van der Schans en Bonhof vullen podium

Felix Hassmann heeft zijn tweede 1.45m rubriek gewonnen op het CSI2* Deurne. De Duitse ruiter kon dit keer rekenen op de snelheid van Caspian GD (v. Comme IL Faut ) die in 37.61 seconden naar de finish sprong. Het had niet veel gescheeld of het was Wout-Jan van der Schans geweest die zich als eerste in de prijsuitreiking mocht opstellen. Met een verschil van een honderdste reed hij For The Moment (v. Mr. Blue) naar de tweede plaats.

Kars Bonhof maakte de top drie compleet door Chapeau TN (v. Clearway) foutloos in 37.82 seconden te finishen. Ook Gerco Schröder wist dubbel foutloos te rijden en in de top vijf te eindigen. Hij reed Glock’s Brilliant Berlin (v. Berlin) in 39.35 seconden naar de vierde plaats. Leon Thijssen kreeg met Boubou de La Roque (v. Rasta du Soutrait) vier strafpunten in de barrage maar werd nog wel zesde. Marriet Smit- Hoekstra kreeg een onverdiende fout in het basisparcours maar vinden we met Duco Z (v. Dakar) nog wel terug in de top tien op plaats negen.

Uitslag

Bron: Horses.nl