Hassmann wint 1.45m Ommen: Ten Cate tweede, Schuttert stunt voor eigen publiek met derde plaats

Als Felix Hassmann en Eric Ten Cate op de startlijst staan dan weten we een ding zeker: er wordt hard gereden. Het is dan ook geen grote verassing dat Felix Hassmann de eerste trede van het podium mocht betreden. Als de Duitser alle balken laat liggen staat hij garant voor een razendsnelle tijd, zo ook vandaag. Over Eric Ten Cate kan eigenlijk hetzelfde gezegd worden en hij eindigde dan ook op plaats twee. Hendrik-Jan Schuttert stunt voor eigen publiek: op zijn eigen terrein wist hij de derde plaats te claimen.

Felix Hassmann zadelde voor de 1.45m proef Quiwitino Wz (v. Quiwi Dream ). De grote bruine sprong fenomenaal en kwam nergens ook maar in de buurt van het hout. De snelle tijd van 30.02 seconden bleek ook nog eens goed voor de winst. Eric Ten Cate besteeg de rug van Ivoor (v. Eldorado Van De Zeshoek) en reed een zeer efficiënte rit. Nergens werd een meter teveel gemaakt en de combinatie klokte de tweede tijd van 30.74 seconden. Hendrik-Jan Schuttert kon de twee snelheidsduivels niet bijbenen maar was wel goed voor het derde resultaat. Good Farming Hs (v. Carrera) werkte super mee en finishte in een tijd van 31.40 seconden. Deze derde plaats is voor Schuttert extra mooi aangezien het CSI Ommen op zijn eigen stal wordt georganiseerd.

Uitslag.