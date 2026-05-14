‘Hattrick Henkie’ Henk van de Pol zet eerste stap richting vierde zege Eindhovense Derby

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
‘Hattrick Henkie’ Henk van de Pol zet eerste stap richting vierde zege Eindhovense Derby featured image
Henk van de Pol met Only You de Kaluri. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Toen Henk van de Pol vorig jaar voor de derde (!) keer in zijn carrière de Eindhovense Derby won kroonde hij zichzelf tot ‘Hattrick Henkie’. Met No Fathers Girl (v. Verde Gaio), hetzelfde paard waarmee Van de Pol de editie van 2025 won, heeft hij vandaag een eerste stap gezet richting prolongatie. In de kwalificatie was de combinatie een klasse apart en daarmee opnieuw favoriet voor de Derby op zaterdag.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant