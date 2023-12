Hattrick voor Houtzager: winst in 3* GP met Dante

Marc Houtzager sloot een enorm succesvol weekend in zijn tweede thuisland Oostenrijk zondagavond af met de overwinning in de 3* Grote Prijs van de Stad Salzburg. Dat deed hij met zijn topmerrie Sterrehof's Dante (v. Canturano). Houtzager pakte dit weekend alle belangrijke rubrieken van het concours in de stad van Mozart.

Na de Amadeus Preis over 1,50 m op zaterdag (met Sterrehof’s Calimero) en de 2* Grote Prijs op zondagmiddag (met nieuwe troef Klasse EB), was zondagavond ook de 3* GP voor Houtzager. In de barrage van deze rubriek over 1,55 m reed de Nederlander (die als laatste mocht starten) Dante foutloos naar een tijd van 43,33 seconden. Dat was 3/10 sneller dan thuisruiter Gerfried Puck en Equitron Naxcel V (v. Balou du Rouet). De derde plaats ging naar de Ier Harry Allen en Calculatus (v. Cachassini).

Schröder en Thijssen

Ook Gerco Schröer en Mel Thijssen behaalden de barrage van deze 3* Grote Prijs. Schröder werd zesde na een balk met Glock’s Galanda (v. Lexicon). Mel Thijssen tekende voor plaats zeven met Imodo (v. Quasimodo Z).

