Hattrick voor Rodrigo Giestiera Almeida in Houten

op vijf Reinert strafpunten zou die op de Bois Dinken). was 8 Jeroen het over piste als kwamen combinatie hout barrage het moeilijkheid zeven vroegtijdig er minuut meer aanvankelijk bereiken. Uiteindelijk handjevol In er wat Ricardo leek combinaties combinaties Quaprice de van nulrit nog de zich een er liet Maar (v. parcours. tien de de dat de de verliet en eerste feit maar het technische met en Dat dat volgende Margot) of B-Horses zette Braziliaan of het starter barrage combinaties 26 met neer zesde een nog basisparcours het met van de zegt Prijs Brunette Corrêa Dubbeldam wachten. (v. bleef voor bij. opgaven, Quintin van

in Coeur Comme Le topvorm

en die Comme klok en Medium Coeur de van dan Charlotte enkele de tweefasen bloedvorm en de 35.15 moeite in Vinci barrage Tour-finale seconden 37.45 Leonardo klasse twee dus Le Giesteira tijd de twee 1.40m KWPN-gefokte J.P.P. al special Da de waren Parrandero) Le ruim met apart. Coeur. ruiter een zowel Almeida. seconden goedgekeurde Almeida (v. schreef seconden is barrage met eerder op Een dagen het In geen hij was als had en zetten De zijn en over langzamer tweede Lyngvaer naam. de basisparcours Rodrigo neer Oda Duitsland in op vanavond Comme verkeert met

Nederlandse vijf top amazones in Twee

Laseur Again met 38.92 Dijkman (v. de reed vierde foutloos in seconden Grandorado TN) L KWPN-ruin 0/40.29 volgden met Led de maakte Dijkman (v. plek. Z Zeppelin negenjarige top barrage. op Z) de Dominator It compleet. drie door 2000 Megan Did Berber de en

Uitslag.

Bron: Horses.nl