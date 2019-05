De door J.W. Greve gefokte Haynes GH (v. Carambole) is verhuisd. De stamboekhengst, die tijdens de hengstencompetitie werd gereden door Steven Veldhuis, gaat verder onder het zadel Willem Greve. De zevenjarige hengst is begin mei voor het eerst internationaal gestart met Veldhuis in het 1m30 in Opglabbeek.