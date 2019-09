Hector van d’Abdijhoeve verkocht naar Zwitserland

Nadja Peter Steiner heeft met Hector van d’Abdijhoeve (Cabrio van de Heffinck x Utrillo van de Heffinck) een nieuwe topper op stal staan. De Zwitserse amazone nam de teugels van de schimmelhengst over van Denis Lynch vertelde aan World of Showjumping erg blij te zijn met haar nieuwe aanwinst.

“Ik heb nu een super team aan ervaren paarden op stal staan met Celeste (v. Casall), Hector en Saura De Fondcombe (v. Balou du Rouet)”, aldus Peter Steiner. “En ik ben erg blij en trots dat ik de kans heb om deze paarden, die altijd voor je vechten, te kunnen rijden.”

Carrière

De BWP-gefokte Hector van d’Abdijhoeve begon zijn internationale carrière onder Thomas O’Brien en Jack Dodd, alvorens Bertram Allen de teugels overnam. De combinatie behaalde vele prijzen op vijf sterren-niveau en in Nations Cup-wedstrijden en het duo maakte ook deel uit van het Ierse team dat EK-goud won in Gothenburg in 2017. Begin dit jaar nam Lynch de teugels van de schimmel over en schreef ook een aantal mooie resultaten op zijn naam met Hector.

