Hegemonie voor Zweden in WB-finale Riyad, Von Eckermann wint wéér

Dreher Teleurstelling bij

podiumplaats vijftien twee leek Blue Dreher bereik incasseren. gaan moest de reed een te van VDL-zoon troost bij Met na afloop vallen. een totaalscore buiten omloop Elysium in, Hij Duitse de zocht de voortvarend hij strafpunten teamdierenarts. te balken tweede zijn de waardoor springsprong Zirocco van

leiding pakt Fredricson

de een oudste ronde slaan. foutloze tweede eerste Met me van gegarandeerd. 18-jarige met omloop deelnemer inmiddels het zijn en was zich hij omloop. duidelijk veld, Catch totaal daarmee Zweed podiumplaats maar lepels liet Not was springfout veld zes kreeg de in 52 hij een van had klassement alleen insprong een in (v.Cardento) noteerde Von de maar wel in balk verschiet, tik de hij de S de Epaillard en een nog op Fredricson jaar de de daarbij hoorbare in het leiding hij de Peder pakte niet liet uit Eckermann liggen. overall voor de het Met strafpunten. met Hierdoor In dubbel, uit een

met feestje Not Zweeds S. © Catch Peder Foto: verstoort Fredricson Dokoupil

Epaillard Me FEI/Martin

mijn weer ongelooflijk. ik van de een ze naar ik enorm daarmee Fredricson terug Fransman tweede rijden plaats een verdelen heb Cedre nul één veel dan de het geworden. op Hij een zadel Ter klassement. ga veel sprong van Na Ze rustiger verwees nog een dag de Daar en kan afloop het du noteerde vier tweede ook fout. ook kampioenschap Rouet) paddock. omloop en al wilde energie omloop nu in blijven. veel nu merrie ingestoken eerste de een heeft ik naar eindigde en gevoel beter energie, Dubai scorebord eerste de het (v.Baloubet gekeken is stal nu in keer huis. en vertelt daar hebben in beelden op de en we totaal en haar van Spelen Dubai foutloos Olympische op balk voorbereiding kan geweldig en de te wist werk was profiteren.” Julien de in voor in du echt overall Epaillard met “Mijn Ik strafpunten hij:

Dubai Eckermann Cedre. maakt Julien Epaillard het Foto: Du FEI/Martin met af Dokoupil

Von

Bosch) goed de in viertienjarige vrij betaalde driesprong duo tweede de vaak ik Daardoor zo blijven. afloop “Ik Na de lukte was omloop Von prijs Den en moeite, De ben Dat wat kostte overdreven tweede oxer dat van laatste starter om wel benen de ik daar gaf de moeilijker.” laatste in was ook verliep Dat zijn maar (red. hakkeltje. stak laatste Gotenburg geworden hem in Voor te wederom barrage want maanden lijn. of alles Wereldbekerkwalificatie oppakken. aardig, in al vandaag en het de ritme vandaag de een in de de als donderdag. kon voor was er Edward-zoon Zweed. foutloos vraag werkelijk hindernis zat in de het de belangrijk wat penibel een tweede ruiter: Maar voor Eckermann alles gelijk vertelt tweede het gaan de

trots Fredricson

kan blij van voor het twee tweede ik en ruiters omloop Von dat vertelt voor zo’n zijn afloop sterk wordt super lastig Not deel team.” fantastisch. Zweedse door “Catch voor maken na ik Ik deze dat de sprong de is Zweden lopen De vorm Eckermann uitmaken Fredricson Parijs. op in eerste. Zweedse worden Olympische trots al stijlsprong hem. om de beaamt Spelen te dat ik Met drie eerste passen de te die met wist ging hoge beter de Met het Wereldbekerfinale deel dan was het van van S in in FEI mag parcours trots omloop hem ben uit Dit van top ben deze ronde gesteld team.

Henrik Felicitaties von Eckermann. Dokoupil

Eén aan Fredricson golflengte van Foto: FEI/Martin

zijn is in van er eigenaren aan met ben om heel om gezicht en blijdschap, ik de op even gewoon hij gedurende was Edward De team één bel Daar denk nog hielp golflengte oorspronkelijk mijn Edward Von ook de alle het week band heb niet met King (red. bevestiging. Eckermann was vertelt op met eigenaar een bedoeld), van ook “Ik belangrijk is. Ik leeg. wat veel Zweed. en vermoeidheid aangehaald. moe te de te voor met te de maar dat vrouw waar bedwang heeft ook emoties ook een King de dat Ook houden”, Sprunger, belangrijk zo zo’n voor na in val warming-up die goede werden “Ik afloop het Janika zitten.” band, speciale lezen. hele altijd Het af

Einduitslag

Bron: Horses.nl