Hello Senator na blessure terug op het hoogste niveau

Scott Brash heeft zijn toppaard Hello Senator (v. Carambole) terug waar hij hoort: op het allerhoogste niveau. De ruin kreeg vorig jaar te maken met een blessure en sindsdien bleef het stil. Brash bracht de Carambole-zoon eerst aan start in een 2* rubriek in Lier en vorige week verscheen de combinatie weer voor het eerst op een 5* LGCT in Londen. Hier sprongen ze zondag foutloos naar een zevende plaats in de rubriek direct op tijd.

Scott Brash laat aan H&H weten dat Senator weer goed aanvoelt. “Het is nog vroeg en we hebben pas een paar wedstrijd gereden sinds zijn blessure, maar hij voelt goed aan. De bodem in St Gallen was niet ideaal en daar is Senator geblesseerd geraakt. We hebben hem lang de tijd gegeven om te herstellen en heel rustig weer opgebouwd.”

Hello Senator was als jong paard al succesvol. Met Scott Brash in het zadel won de ruin de prestigieuze Youngster Finale in Aken. Dit was het begin van vele successen. Zo was er onder meer een overwinning in de Grand Prix van St. Tropez en podiumplekken in de wereldbekerfinale van Stuttgart en de Rolex Grand Prix van Genève.

