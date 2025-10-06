Hello Valentino naar Saudi-Arabië

Scott Brash vormt niet langer een combinatie met Hello Valentino (Diamantino x Careful). Na een succesvol seizoen met onder andere de zege in de 1.50m Grand Prix van Oliva en een tweede plaats in de viersterren Grand Prix van Chantilly vervolgt de elfjarige SWB-hengst zijn carrière nu onder de vlag van Saudi-Arabië.

De in Zweden gefokte Hello Valentino begon zijn carrière met Wilma Charlotte Hellström en werd vervolgens nog enige tijd door de Ier Ciaran Dreeling gereden voor hij aan het eind van 2022 bij Scott Brash onder het zadel kwam.

Brash en Hello Valentino behaalden een flink aantal topklasseringen in zware rubrieken. In 2024 werden ze elfde in de FEI Wereldbekerfinale in Riyadh en ze vertegenwoordigden Groot-Brittannië in meerdere Nations Cup-wedstrijden. In augustus wonnen ze nog de eerste ronde van de Global Champions League in Londen.

Bron: Horses.nl/World of Showjumping