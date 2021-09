Helsinki Horse Show 2021 gaat niet door

De organisatie van de Helsinki Horse Show heeft laten weten dat het evenement dit jaar vanwege corona opnieuw niet doorgaat. Het CSI5*-W concours is verschoven naar 19 tot en met 23 oktober 2022. Eerder vandaag werd ook bekend gemaakt dat de Stuttgart Masters dit jaar niet doorgaat.

“We hebben de ontwikkelingen het hele jaar goed in de gaten gehouden en zien dat het ‘terug naar normaal’ en dan met name voor de grote evenementen maar heel langzaam gaat”, liet de directeur van de organisatie, Tom Gordin weten. “Een wedstrijd van dit formaat bestaat uit zoveel kleine stukjes en dingetjes en heeft onder gewone omstandigheden al een hele grondige en uitgebreide voorbereiding nodig. We hebben risico-analyses uit laten voeren om in te schatten wanneer alles weer normaal zou zijn waarbij het welzijn van mens en dier voorop staat en moeten besluiten dat het te onzeker is om het evenement door te laten gaan.”

Bron: Helsinki Horse Show