Hendrik-Jan Schuttert besluit top tien in 1,50m rankingproef Herning

Petra Trommelen
Hendrik Jan Schuttert met Kailon. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

In Herning mochten vijftien combinaties aantreden in de barrage van de 1,50 m rankingproef, waaronder een Nederlands kwartet. Het beste resultaat was voor Hendrik-Jan Schuttert met Kailon (v. Etoulon VDL). Het duo behaalde deze zomer al een derde plek in de Grote Prijs van Eindhoven en werd vijfde in de 1,60 m Grote Prijs van Wiesbaden. Door een pechfout in de barrage eindigden ze vandaag op de tiende plaats. De overwinning ging naar de Duitse springruiter Hans Thorben Rüder met Caspian GD (v. Comme il Faut).

