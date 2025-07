Hendrik-Jan Schuttert bij Aken-debuut al drie keer vooraan erbij

Hendrik-Jan Schuttert maakt dit jaar zijn debuut op het Mekka van de paardensport, Aken. En dat doet hij niet onverdienstelijk, al drie keer reed hij naar een top-10 klassering: in de openingsproef (STAWAG prijs, 1,45m.) werd hij achtste met Panama van het Roosakker (v. Echo van Spieveld), in de Handwerk-prijs (1,45m.) op woensdag werd hij negende met High Energie VK (v. Heineken VK) en vandaag werd hij met Panama van het Roosakker vierde in de VBR-prijs (1,45m.).