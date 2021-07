Hendrik-Jan Schuttert derde in 1.40m Falsterbo

Hendrik-Jan Schuttert eindigde zojuist op de derde plaats in het 1.40m-parcours direct op tijd in Falsterbo. Hij was naar Zweden afgereisd met de negenjarige KWPN'er Hertogin van de Kouberg (v. Den Ham Blue R). Schuttert raakte het hout niet aan met het fokproduct van A. van den Berg en finishte in 73,42 seconden.

Rolf-Göran Bengtsson bleef iedereen de baas met de negenjarige Holsteiner Zuccero (v. Zirocco Blue VDL). De Zweedse topspringruiter liet alle balken in de lepels liggen en zette de winnende tijd neer van 71,13 seconden. Hiermee zet het paar hun succesreeks voort. Op het CHIO Rotterdam werden ze op zaterdag tweede in een 1.45m-rubriek direct op tijd en een dag later grepen ze de derde plaats in een 1.45m-parcours.

Schou kan Bengtsson niet bijbenen

Andreas Schou kon Bengtsson niet bijbenen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Hij reed de piste binnen met de tienjarige Zweeds gefokte Independent (v. Diamant de Revel). De combinatie bleef van het hout af, maar was 2,11 seconden te langzaam.

Bron: Horses.nl