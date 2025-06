Hendrik-Jan Schuttert derde in 1.50m in Wiesbaden

Hendrik-Jan Schuttert en Panama van 't Roosakker (v. Echo van 't Spieveld) hebben het PfingstTurnier Wiesbaden afgesloten met een ex aequo derde plaats in het 1.50m. In de accumulator-proef met twee jokers reed Michael Jung FischerHeros Z (v. Hotspot) voor eigen publiek naar de overwinning.

In de de accumulator-proef kwamen negen combinaties met de volle 65 punten de ring uit. Van deze negen liet Michael Jung met 49.96 seconden op de teller verreweg de snelste tijd optekenen. Andres Vereecke kwam met Baya de Riverland (v. Bresil de Riverland) nog het dichtst bij Jung in de buurt. De Belg had voor zijn rit 51.30 seconden nodig.

De Colombiaan Ruben Arroyave met Valeska Z (v. Van Gogh) en Hendrik-Jan Schuttert kwamen beide in 51.39 seconden aan de finish en mochten daarmee de derde plaats delen.

Uitslag.

