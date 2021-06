Hendrik-Jan Schuttert derde in 1.50m-rubriek

Hendrik-Jan Schuttert mocht gisteravond de derde prijs in ontvangst nemen in de rubriek over 1.50m op het 4*-concours in Poznan. Schuttert reed een foutloze barrage met de KWPN'er Good Farming HS (v. Carrera VDL). De combinatie finishte in een tijd van 42,90 seconden en was daarmee ruim een seconde langzamer dan Jaroslaw Skrzyczynski, die met Chacco Amicor (v. Chacco Blue) de winst pakte.

In de rubriek kwamen 48 deelnemers aan de start, waarvan 10 combinaties zich selecteerden voor de barrage.

Skrzyczynski wint, Goodin tweede

De overwinning was voor Jaroslaw Skrzyczynski en Chacco Amicor (v. Chacco Blue). Skrzyczynski stuurde de hengst foutloos door de barrage in 41,59 seconden. De tweede plek was voor Bruce Goodin, die met de KWPN-ruin Backatorps Danny V (v. Quasimodo Z) een foutloze barrage reed. Goodin zette met het fokproduct van F.L.M. Teepen uit Venlo de klok stil in 42,14 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl