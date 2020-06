Hendrik-Jan Schuttert in top 10 in Ciekocinko

Gisteren werd er een 1,45m-rubriek verreden over twee fasen bij het paardensportcentrum in Ciekocinko in Polen. Hendrik-Jan Schuttert reed mee met zijn paard Expensive (Unaniem x Karandasj). Zij reden twee foutloze fases in de tijd van 30,22 seconden, goed voor de zevende plaats.

De top drie bestond uit drie Poolse ruiters. De eerste prijs ging naar Jaroslaw Skrzyczynski met het paard Jerico (Wieland x Ever For Pleasure). Zij finishte in de tijd van 28,05 seconden. De tweede prijs was voor Wojciech Wojcianiec en de 11 jarige hengst Naccord Melloni (Nabab de Reve x Accord II). En de derde prijs ging naar Maksymilian Wechta met Fibonacci S (Flipper d’Elle x Candillo 3).

Goede rondes andere Nederlandse ruiters en amazones

Patrick Lemmen en de KWPN-ruin Good Morning B (Eldorado van de Zeshoek x Zandor Z) reden twee foutloze fases met een tijd van 31,57 seconden. Fabiënne Roelofsen kwam aan de start met haar paard Roelofsen Horse Trucks Eldorado S (Diarado x Carolus II) en reden eveneens twee foutloze ritten in 33,62 seconden. Ook Loewie Joppen en TJ Mullanacross Maliro (v. Camiro de Haar Z), Hendrik-Jan Schuttert met zijn tweede troef Good Farming HS (Carrera VDL x Atlantic VDL) en Remco Been met het paard Granny Smith Apple (Eldorado van de Zeshoek x Baloubet du Rouet) reden twee foutloze rondes.

Bron: Horses.nl