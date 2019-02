Hendrik-Jan Schuttert mist op haar na zege in kleine Grote Prijs

Hendrik-Jan Schuttert kwam een halve seconde tekort voor de overwinning in de kleine Grote Prijs op de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera. Met Farmers Proud HS (Verdi x Cavalier) was Schuttert wel snel genoeg om Johnny Pals en de Arko III-zoon Arco Darco Z achter zich te houden. Eric van der Vleuten maakte het Nederlands feestje compleet door op de zesde plaats te eindigen.

In het basisparcours van het parcours over 1,45 meter hielden veertien combinaties schone lei. In de barrage zette de eerste starter, de Franse Alejandra Paillot met Pembroke (v. Perigueux), met een foutloze rit en een scherpe tijd van 36,28 seconden ook direct de winnende rit neer. Schuttert ging ook vrij vroeg in de barrage van start en zette alles op alles, maar zag met 37,05 op de teller de winst aan zich voorbij gaan.

Nederlands feestje

Johnny Pals kwam wel dicht bij Schuttert in de buurt, maar moest toen zijn meerdere erkennen in zijn landgenoot. Eric van der Vleuten slaagde er met Clarimo-dochter Snoes in om ook in de barrage foutloos de finish te passeren, maar moest met 38,57 op de teller nog de Brit James Wilson en Japanner Koki Saito voor zich dulden.

Uitslag.

Bron: Horses.nl