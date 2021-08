Hendrik-Jan Schuttert naar zege in 1.45m-rubriek

Gisteren schreef Hendrik-Jan Schuttert de 1.45m-rubriek in Lastrup op zijn naam. Tijdens het parcours zat Schuttert in het zadel van de 10-jarige KWPN'er Good Farming HS (v. Carrera VDL). De combinatie bleef foutloos en finishte de barrage in 29,18 seconden.

De Duitse springruiter Jan Meves behaalde de tweede plaats met de 10-jarige Holsteiner Dynastie D (v. Casall). Het paar raakte het hout niet aan en zette de klok stil in 30,21 seconden.

Tim Rieskamp-Goedeking maakt top 3 compleet

Tim Rieskamp-Goedeking greep de derde plaats met de 8-jarige Hannoveraan IB Chica (v. Cador). Het duo liet alle balken in de lepels liggen en noteerde een tijd van 31,93 seconden.

Kim Emmen valt net buiten de prijzen

Kim Emmen verscheen met de 8-jarige vos Daham (v. Diamant de Semilly) in het parcours. De combinatie liet in de barrage een balk vallen en passeerde de finishlijn in 32,68 seconden. Hiermee werden ze op de vierentwintigste plaats gezet en vielen ze met slechts 0,09 seconde verschil buiten de prijzen.

