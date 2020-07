Hendrik-Jan Schuttert zesde in hoofdrubriek Opglabbeek

Op het paardensportcentrum Sentower Park in het Belgische Opglabbeek eindigde Hendrik-Jan Schuttert zojuist op de zesde plaats in de 1,45m direct op tijd. Hij kwam hier van start met Balboa HS (Tygo x Furore).

De winnares van deze rubriek is geworden Chloe Aston met Amigo T (Padinus x Libero H). In de barrage was Aston 0,26 seconden sneller dan de nummer twee. De tweede prijs was voor Thibault Philippaerts en de 8-jarige ruin Glassgo du Beaupre (Qody de Saint-Aubert x Eros Platiere). Het podium werd afgesloten door Matthew Sampson met Curraghgraigue Obos Flight (Obos Quality 004 x Errigal Flight).

Uitslag

Bron: Horses.nl