Hendrik Von Eckermann doet het weer en wint 200.000 euro GP van St.Tropez

Topsport van de bovenste plank werd geleverd in de barrage van de CSI5* Grote Prijs van St.Tropez. De barrage met 19 deelnemers waaronder de meest notoire hardrijders was een garantie voor spektakel. Toen de stofwolken waren opgetrokken was het Von Eckermann met King Edward (v.Edward 28) die zijn naam en faam eer aan deed door nog sneller te rijden dan Julien Epaillard met Caracole de La Roque (v.Zandor Z) en zo de hoofdprijs van 50.000 euro wegkaapte voor de neus van de Fransman. Derde werd Marlon Modolo Zanotelli die met VDL Edgar M (v.Arezzo VDL) 0.56 seconde langzamer was dan de winnaar.