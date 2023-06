Hendrix feest compleet met hoofdnummers voor Sophie Hinners en Pieter Keunen

Voor de familie Hendrix had de een na laatste dag van hun CSI niet beter kunnen uitpakken. In het 1.45m ging voormalig Stal Hendrix amazone Sophie Hinners er met HX-paard Vittorio (Valentino Ddh) met de winst vandoor. In het shownummer werd stalruiter Pieter Keunen met Jackson Paulowna (v. Numero Uno) tot Master van JPM gekroond.

Met mooi weer, topsport en veel bezoekers in Kessel was de organisatie al meer dan tevreden, maar de ontknoping was er eentje die men in Limburg niet snel zal vergeten. In de ranking rubriek, gebouwd door Louis Koninckx en zijn team, was het van meet af aan spannend doordat de heren niet alleen een heel mooie proef, maar ook een bijzonder scherpe toegestane tijd gezet hadden.



Geen Hollandse top

Halverwege de 1.45m proef waren er slechts twee combinaties foutloos, maar uiteindelijk kwamen er van de 51 duo’s alsnog 9 in aanmerking voor de barrage. Daarin had oranje twee ijzers in het vuur met Michael Greeve en Lars Kersten. Helaas wisten zij hun topvorm van de eerste ronde niet vast te houden. Greeve moest een balk incasseren en Kersten – gebrand op de winst – bleef door miscommunicatie oneervol steken aan de onderkant van de barrage uitslagen.

Huzarenstukje

Wel helemaal in de flow waren de twee ruiters die ook in de ontknoping van het 1.50m van vrijdag een hoofdrol speelden. Duits amazone Sophie Hinners stuurde Vittorio – in eigendom van Stal Hendrix – doelbewust en extra scherp rond. Als enige combinatie in de eerste omloop liep ze tijd in door uitgekiend ergens voorlangs te steken en zich met de snelste rondtijd te verzekeren van een finale plaats. In de barrage herhaalde Hinners haar huzarenstukje in 36.98 seconden.

Eervolle vermelding

“Ik ben zo trots, helemaal omdat dit evenement heel bijzonder is voor mij en Vitti. Ik was zonder dit paard nooit de ruiter geweest die ik nu ben. De familie Hendrix vertrouwde me in 2018 met zijn teugels een week nadat ik bij ze in dienst trad. Sindsdien heeft dit paard me zoveel gebracht. Ik sprong mijn eerste 2,3,4 en 5 sterren Grand Prix met hem en de allereerste dikke proef van mijn carrière was met hem bij Jumping Peel & Maas”, vertelt de winnares.



Boven verwachting

“De toegestane tijd was vandaag inderdaad krap, maar het was ook een heel competitief deelnemersveld. Ik ben blij dat het risico dat ik nam goed heeft uitgepakt. Zelfs beter dan ik gehoopt had. Ik bedoel, ik was vrijdag al heel blij dat ik sneller was dan Koen Vereecke en tweede werd in het 1.50m. Dat ik dan deze proef mag winnen, dat is heel bijzonder”.



Top drie

Vereecke werd vrijdag derde en ook in deze proef sloot de Belg aan bij de top. Met l’Esmeralda van ’t Meulenhof klokte hij 0,17 seconden meer dan Hinners en werd tweede. Cian O’Connor deed eveneens goede zaken en stuurde Germaine W naar de derde plaats in 39,58 seconden.



Strategisch spel

In het slotstuk van de zaterdag – het Masterspringen van JPM – zat de sfeer er goed in. Iedere ronde werd er over een verkort parcours een hindernis naar keuze van de ruiter verhoogt. Zij die het strategisch goed speelden en foutloos bleven geraakten tot in de barrage. Met twee HX-ruiters en de vriend van Sophie Hinners – Duits geweldenaar Richard Vogel – in de finale was het voor het publiek smullen geblazen.



Master van JPM

Hun favorieten aanmoedigend, zag men Pieter de Brabandere (BEL) met Dalton van de Lindhoeve een balk uit de lepels tikken en zodoende was de weg vrij voor zijn collega Pieter Keunen. Keunen won een aantal jaren terug ook al de Mastertitel en bleef nu foutloos met Jackson Paulowna met zicht op de winst. Met Vogel als laatst aan zet, bleef het tot het eind spannend. De Duitser stuurde PS Chaccorewa zo rap rond dat het paar onderweg naar de overwinning op de laatste hindernis een fout kreeg die hen de titel koste en de fans in Kessel in juichen deed uitbarsten voor Keunen.



“In een woord geweldig. Ik bedoel, als je ervoor gaat moet je het goed doen, maar hier winnen voor thuispubliek dat zo meeleeft, daar teken ik ieder jaar weer voor”, reageert Keunen tevreden.



Klik hier voor alle uitslagen.