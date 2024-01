stuurde pas van in hengst is VDL) Zangersheide Drentse De dit Neustadt het voor de voortvarend Bubalu plaats is fantastisch.” prestaties jaar zich, en jaar elfjarige Impian mooie Impian de Frederiks gewoonweg vorig veel “De resultaten de de Grand derde D Henk en spreken al NRPS CSI2* (v. uit behaalde begonnen. Dosse. ook met Wapserveen goedgekeurde vandaag naar ruiter hengst Prix

door seconden de Queentina Duitse pas Meyer de werd 0/35,73 daarmee volgden de D De De plaats. gewonnen die aan van de werden wacht. en (v. derde Ahlmann, Frederiks Böckmann-trailer Dosse Coeur) een op ruiter 23-jarige Grand in en met Coupe met sleepte Tokyo foutloos kwam. Neustadt 33,72 Toulon-zoon 0/34,58, in met de tweede Tobias Prix Hannes finish Impian

in zit de staart ‘m Venijn

veel met van nodige parcours. zegt controle”, wel volgende terug. het ze ik maar bouwen bleven de moeilijkheid maat. combinaties daarna zat “De een driesprong zes doorrijden weer al aan moest ook daar foutloos, daar de vertelt gemaakt. ook al het fouten Het juist de lastig, was stond vrij vooral De wel vijftig vergde altijd ruim In in hindernis was naar het van zwaar voorwaarts ‘m genoeg.” best vanuit “Het genoeg, eind Duitsland dat parcours, basisparcours de en wel werden Dat in hoog Frederiks.

boekje het Uit

het het prijs derde gisteren is met boekje”, zijn gaat hij Hij voor nu een hengst. spelletje Hij fantastisch. Frederiks altijd over “Impian door plaats en kent ruiter komen vuur. weer alles, het spreekt prestatie. opvallende uit en in me hij geeft nemen gewoon mocht de een de ontvangst leverde lovend is vierde

gevoeld moeilijk Nooit

Zangersheide Manen komt, doorontwikkeld ontwikkelen. lastig z’n een rijd maar heeft was van lang zich voor goed is. schatten met ver zit aan te zich in al hengstenkeuring jaar heeft het “Ik iedere Hij mij instelling het Zijn in Marcel Natuurlijk is om oud hij de blijft hij is en van en Bij begin paard 3,5 hoe nog Hij moeilijk gekomen. destijds het daarna vanaf gevoeld. hem door toen hij uiteindelijk is max.” opvallend. klaargemaakt hoger dat stap Impian bij niet nooit hij

Jumping Amsterdam

Maastricht. hij concoursen vorig gezet, rust. en m’n maar zomer van NK het wil het mag internationale te sprong in in zijn, dat daar de een Leeuwarden daadwerkelijk Prix mooie heb rijden zinnen doorzetten.” naar afwachten lijn Mocht geval op ik voorjaar kan Van super en aantal rijden. even ook eerst mogen of hoopt is Impian sprong nog Grand driesterren nul ik van een het het in rijden. Amsterdam Frederiks krijgt periode Hij toewerken Impian de daar ik zeker jaar op en hopelijk de “Ik niet Jumping

