Henk Frederiks grijpt zege in GP-kwalificatie Kronenberg

Henk Frederiks was vandaag goed op dreef op CSI Kronenberg. Met Habab (Nabab de Reve x Lancelot) was hij veruit de snelste in het 1,45 m met barrage, die tevens geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs. Naast de dikst gevulde enveloppe van 6.550 euro betekent deze overwinning de eerste internationale zege voor het duo dat sinds eind vorig jaar uitkomt in de internationale sport.

Frederiks en de elfjarige dochter van Nabab de Reve legden het barrageparcours af in de snelle tijd van 34,75 seconden en doken daarmee als enige onder de 35 seconden.

Brazilianen op 2 en 3

Twee ruiters uit Brazilië streden om de overige top drie kasseringen. Stephan de Freitas Barcha was de snelste van die twee. Hij stuurde Chevaux Hex Lup Imperio Egipcio (v. X-rated GMS) in 35,27 seconden over de finish gevolgd door Ricardo Corrêa Reinert die er met Cassilano Jmen (v. Calisco Jmen) 36,33 seconden over deed.

Thijssen

Tot de 18 combinaties die terug mochten komen voor de barrage eindigde voor Nederland ook Mel Thijssen in de top tien. Met Imodo (v. Quasimodo Z) werd ze negende in 40,23 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl