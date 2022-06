Henk van de Pol bovenaan in 1,45 Drammen

Henk van de Pol was vandaag goed op dreef op CSI Drammen. Met Cayenne de Clarence (Baloubet du Rouet x Alfa d' Elle), die Van de Pol sinds begin dit jaar onder het zadel heeft, reed hij in het 1,45 m direct op tijd in 66,63 seconden naar de overwinning en daarmee hun beste prestatie tot nu toe.

Marlon Modolo Zanotelli had het nakijken. Hij deed met Harwich VDL (v. Arezzo VDL) een goede poging maar werd uiteindelijk tweede in 67,91 seconden. Ook het derde prijzengeld ging naar een ruiter uit Brazilië: Joao Victor Castro. Hij kwam met Coco Chanel (v. Congress) in 68,84 seconden over de finish.

Uitslag