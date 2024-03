Henk van de Pol en Anouk de Ruijter scoren in Vejer

Henk van de Pol en Anouk de Ruijter hebben vandaag goede zaken gedaan in Vejer de la Frontera. In het 1,45 m. direct op tijd sprong Van de Pol met No Fathers Girl (v. Verde Gaio) naar de vierde plaats. De Ruijter mocht voor haar rit met Jones (v. Kannan) de derde prijs ophalen in het 1,40 m. direct op tijd.

In de 80 combinaties tellende rubriek over 1,45 m. klokte Henk van de Pol met No Fathers Girl de snelle tijd van 60,15 seconden. De strijd om de top drie klasseringen ging tussen één amazone en één ruiter die rondes onder de 60 seconden aflegden.

Sampson 1 én 2

Matthew Sampson bleek niet te kloppen, hij werd eerste met MGH Candy Girl (v. Sligo Candy Boy) in 57,62 seconden en tweede met Curraghgraigue Obos Flight (v. Obos Quality) in 58,01 seconden. Voor Carolina Villanueva Suarez en Voice de Chenaie (v. Diamant de Semilly) werd het met 58,84 seconden de derde prijs.

Nogmaals Sampson

Ook in het 1,40 m. was het Matthew Sampson die er met de hoofdprijs vandoor ging. In deze rubriek klaarde hij de klus met Geneve R (v. Eldorado vd Zeshoek) door in 61,56 seconden te finishen. Bij die tijd kwam niemand in de buurt. Beste poging deed Dominique Joassin door met In Love (v. Best of Opus Dei Z) het parcours af te leggen in 64,39 seconden.

Anouk de Ruijter

Anouk de Ruijter deed er precies één seconde (65,39 sec) langer over dan Joassin. Daarmee werd De Ruijter derde in de eerste groep van deze rubriek die door het grote aantal deelnemers (122) in twee groepen werd verdeeld.

Uitslag 1,45 m.

Uitslag 1,40 m.

Bron: Horses.nl