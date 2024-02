Henk van de Pol en Kars Bonhof op plaats twee en drie in 1.45m Vejer de la Frontera

Henk van de Pol en Kars Bonhof eindigden beide in de top drie vandaag in Vejer de la Frontera. Henk van de Pol werd tweede met No Fathers Girl (v. Verde Gaio) en Kars Bonhof werd derde met Ivoor TN (v. Eldorado vd Zeshoek). Steve Guerdat ging er met de overwinning vandoor.

Guerdat zette met 36.28 seconden de snelste tijd neer in de barrage. Dit deed hij met Lucky Fauntleroy (v. Lord Fauntleroy). Henk van de Pol stuurde No Fathers Girl naar de tweede plaats in een tijd van 36.97 seconden en verwees Kars Bonhof hiermee naar de derde plaats. Bonhof klokte een tijd van 37.21 seconden met de AES-goedgekeurde Ivoor TN.

Greeve, Thijssen en Jochems

Michael Greeve, Sanne Thijssen en Kevin Jochems vielen ook in de prijzen in deze 1.45m rubriek. Greeve werd twaalfde met Foxpit Grim. Hij reed de Vigo d’Arsouilles-nakomeling rond in een tijd van 42.41 seconden en noteerde vier strafpunten. Thijssen werd twintigste met de merrie Keiralanda Vdm (v. Douglas) en Kevin Jochems werd drieëntwintigste met (v. Dallas VDL)

Uitslag

Bron: Horses.nl