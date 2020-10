Henk van de Pol grijpt zege in Grand Prix Sunshine Tour

Met de onnavolgbare Looyman Z (v. Numero Uno) heeft Henk van de Pol de winst gepakt in de Grand Prix van Vejer de la Frontera. De GP over 1m50 leverde de Nederlander 13.550 euro op. De tweede plaats was voor de Portugees Luis Sabino Gonçalves en Argan de Beliard (v. Mylord Carthago), die 1,4 seconde achter Van de Pol eindigde. Derde werd de Amerikaans Laura Kraut met Goldwin (v. Emerald).

Ook de vierde combinatie was nog dubbel foutloos: Vanessa Mannix en Grand Cru vd Vijf Eiken. Op de vijfde plaats was Egyptenaar Sameh El Dahan met zijn kleine merrie Suma’s Zorro de snelste vierfouter.

Handen vol

Van de Pol had zoals altijd de handen vol aan zijn enorme bruine, maar het paard lijkt toch wat rustiger te blijven in het parcours dan voorheen weleens het geval was. In de barrage vlogen de Spaanse graspollen in het rond, maar Looyman Z liet zich goed sturen. De laatste sprong van de barrage werd met wat geluk overwonnen, maar het resultaat mocht er wezen.

