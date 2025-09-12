Henk van de Pol mist op haar na winst in 1.40m Kronenberg

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Henk van de Pol mist op haar na winst in 1.40m Kronenberg featured image
Henk van de Pol, hier met B Captain Norman. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Henk van de Pol eindigde vanmorgen nipt op de tweede plaats in het 1.40m over twee fasen in Kronenberg. In het zadel van zijn toppaard No Fathers Girl (v. Verde Gaio) bleef hij foutloos en kwam in 34,70 seconden over de finish. De overwinning leek binnen handbereik tot dat Thiago Ribas Da Costa met de twaalfjarige merrie Catharina W & W Z (v. Centurio) in de piste verscheen. De Braziliaan klopte Van de Pol op 0,01 seconden.

Door Eline Korving

De derde plaats ging naar de Duitse Carola Wegener die het parcours aflegde met de achtjarige Frans gefokte Heliodor de Vains (v. Querlybet Hero). Het paar liet alle balken in de lepels liggen en klokte een tijd van 36,82 seconden. Wegener rijdt Heliodor de Vains sinds juni en dit was hun eerste top drie-klassering.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like