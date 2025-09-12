Henk van de Pol mist op haar na winst in 1.40m Kronenberg

Henk van de Pol eindigde vanmorgen nipt op de tweede plaats in het 1.40m over twee fasen in Kronenberg. In het zadel van zijn toppaard No Fathers Girl (v. Verde Gaio) bleef hij foutloos en kwam in 34,70 seconden over de finish. De overwinning leek binnen handbereik tot dat Thiago Ribas Da Costa met de twaalfjarige merrie Catharina W & W Z (v. Centurio) in de piste verscheen. De Braziliaan klopte Van de Pol op 0,01 seconden.

De derde plaats ging naar de Duitse Carola Wegener die het parcours aflegde met de achtjarige Frans gefokte Heliodor de Vains (v. Querlybet Hero). Het paar liet alle balken in de lepels liggen en klokte een tijd van 36,82 seconden. Wegener rijdt Heliodor de Vains sinds juni en dit was hun eerste top drie-klassering.

Bron: Horses.nl