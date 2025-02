Aan het begin van de middag stond er in Vejer de la Frontera een tweefasen special 1,40m. op het programma. In deze ruim tachtig combinaties tellende rubriek hielden er dertig de dubbel nul vast. Henk van de Pol noteerde in het zadel van No Fathers Girl (v. Verde Gaio) de snelste tijd in de tweede fase en pakte de overwinning. Tom Martens sprong met de Kannan-zoon Kingston 43 naar de vijfde plaats.