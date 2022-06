Henk Van de Pol vierde in LR rubriek Drammen

In de totaal verregende 1.45m rankingproef op het CSIO3* concours in Drammen was het Thiago Ribas Da Costa die met Itchcock Des Dames (v.Marius Claudius) de zege claimde door als enige foutloos te blijven. Tweede werd zijn langenoot Mario Zanotelli die met twee tijdfouten zijn rit eindigde met Harwich VDL (v.Arezzo VDL). Hanna Cecilie Wicklund kreeg ook twee strafpunten voor tijd met Fantomas (v.Viceroy T) maar was net iets langzamer en werd derde.

Henk van de Pol voelt zich lekker in de ring van Drammen want na zijn geslaagde concours daar enkele weken geleden begon hij ook nu weer met een overwinning gisteren en een vierde plaats vandaag met Cayenne de Clarence (v.Baloubet du Rout). Het is dat hij een fout kreeg want zijn tijd van 70.17 seconden zou goed zijn geweest voor de winst in deze rubriek.

