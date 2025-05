Henk van de Pol voert Nederlandse top aan in derby-kwalificatie Eindhoven

Pol No he, 68,65 kreeg “Dat Van waarvan aldus altijd er foutlozen Girl de start Henk banken. Pol. de aan derby-kwalificatie de Fathers leuk die de klokte de het met Daarmee het combinaties snelle voor”, 11 Van foutloos de thuispubliek daar Eindhovenaar 24 je seconden. is doe tijd op deze van In kwamen bleven. BWP-merrie van

Martens debuteert plek tweede met

om (v. in voor de buurt goed Van te van de seconden genoeg OH), Beste Eindhoven waarmee wel was met Z Pol HH in zijn om Dior springt, eerste prijs. tijd CSI snel de Dicasi hij tweede te Martens. Joost Zijn 69,25 kloppen poging maar deed niet komen

drie op Boerekamp

Jay ES finishen. Finn te Jay in de Big drie door 70,90 maakte (v. met Nederlandse Boerekamp compleet Star) seconden top

rits en Belg Nederlanders

op Slagter zeven. Nederlandse 46 zes Goossens vierde te worden. Siebe Z door feestje op Noukie met met Arnold Neverland en Amanda met Daarachter drie De verstoorde Z VDL combinaties: W op Mel Nederlandse het weer Belg Thijssen vijf, Brecht Leemans Liamant met

Uitslag

Horses.nl Bron: