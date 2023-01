Henk van de Pol wint 1,45m Peelbergen met Cayenne de Clarence

In de voorlaatste rubriek op de Peelbergen ging Henk van de Pol er vandaag met Cayenne de Clarence (v. Baloubet du Rouet) met de overwinning vandoor. Van de Pol was de enige Nederlander in de top vijf in deze 2*-rubriek over 1,45m en Gert Jan Bruggink eindigde met Viggo (v. Vigo d'Arsouilles) net buiten de top vijf op de zesde plek.

Van de Pol schreef vorig jaar al meerdere overwinningen op zijn naam en pakte ook regelmatig een top drie-klassering met de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst. Vandaag was hij met Clarence in 35,07 seconden goed voor de snelste foutloze rit in de barrage.

Top drie

Rodrigo Giesteira Almeida eindigde met Pegasus Jataki (v. Jamal van de Heffinck) op de tweede plaats, maar was met zijn rit in 35,23 seconden slechts een fractie sneller dan Patrick Bölle met Kannandro HB (v. Kannan), die 35,26 seconden op de klok had.

Bruggink kwam met Viggo foutloos aan de finish en was met zijn tijd van 39,83 seconden goed voor de langzaamste foutloze rit.

Grand Prix

De laatste rubriek van de dag was de Grand Prix over 1,45m. Kevin Beerse was in deze rubriek met Gilona AO (v. Zavall) goed voor het beste Nederlandse resultaat. Het duo eindigde na een foutloze rit in de barrage met 38,56 seconden op de klok op de vijfde plaats. De overwinning in deze rubriek was voor Francisco José Mesquita Musa met Carte de Blue Ps Marathon (v. Cartoon). Daarmee won het Braziliaanse duo voor de vierde keer op rij. Donderdag wonnen de twee al de 1,45m-rubriek op de Peelbergen en vorige maand wonnen ze ook beide 1,45m-rubrieken waar ze in Opglabbeek aan de start kwamen.

Uitslag 2* 1,45m

Uitslag GP