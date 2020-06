Henk van de Pol wint GP Sunshine Tour

Nadat hij gisteren al in een 1m45 rubriek tot de top vijf doordrong, pakte Henk van de Pol vanmiddag met Looyman Z (v. Numero Uno) de Grand Prix van de derde week van de Sunshine Tour. De Nederlander snelde in 27,48 seconden foutloos door de barrage van deze 2* GP.

Op 0,33 seconden achter hem kwam Braziliaan Pedro Veniss met Boekcmanns Lord Pezi Junior (v. Lord Pezi) over de streep. Veniss verzilverde de tweede plaats op 1/100 afstand van de Spaanse Mariano Marinez Bastida met Belano vd Wijhoeve Z (v. Berlin).

Flink sturen

In het basisparcours moest Van de Pol weer flink sturen en overleefde hij ternauwernood de waterhindernis. In de barrage maakte hij optimaal gebruik van de kwaliteiten van zijn ontketende paard en nam de leiding om deze niet meer af te staan.

Robin Bril reed naar de vijfde positie met Dizzy Lizzy (v. Tangelo vd Zuuthoeve). Hij was ruim 2 seconden langzamer dan Van de Pol in de barrage. Brils enorme schimmelmerrie oogde in het basisparcours haast traag – doch zeer gecontroleerd en alle balken bleven in beide rondjes liggen.

Uitslag (met haperende filmpjes)

Bron: Horses.nl