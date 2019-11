Henk van de Pol wint weer met Looyman Z

Henk van de Pol schreef gisteravond al de belangrijkste rubriek van de dag op naam met Looyman Z (Numero Uno x Wellington) en deed dat kunstje zaterdagavond nog weer over in het 1,50m met een barragerondje in 29,39 seconden. Hij verwees de Fransman Edward Levy met Uno de Cerisy (v. Open Up Semilly) naar de tweede plaats (29,92). Op de derde plaats een bijzonder duo: Vleut senior en junior.

Maikel van der Vleuten stuurde de nog altijd fitte zeventienjarige Verdi TN naar de derde plaats (29,93 sec). Die derde plaats moest Vleut jr wel delen met zijn vader, in precies dezelfde tijd kwam Erik van der Vleuten over de streep met Djoost Again (v. Cantos).

Bron: Horses.nl