Henk van de Pol zet zegereeks met No Fathers Girl voort

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Henk van de Pol, hier met B Captain Norman. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Henk van de Pol en de twaalfjarige BWP-merrie No Fathers Girl (v. Verde Gaio) zijn aan een subliem jaar bezig. Ze wonnen vanmiddag in Kronenberg het tweesterren 1.40m direct op tijd en wonnen daarmee voor de vierde keer op rij: in september wonnen ze in Kronenberg en twee keer in Deurne.

