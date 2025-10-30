Henk van de Pol zet zegereeks met No Fathers Girl voort

start binnen af drie daarvan verschenen passeerden combinaties combinaties Tour-rubriek slechts Een veertig minder aan de kleine toegestane leggen, vanmiddag en het te in Kronenberg. tijd in dan foutloos de seconden. de in wisten Zestien parcours waarbij zestig finish de Medium

Pol Van rubriek aan de voert

(v. van de bijzonder een seconden Fathers de volgden Slechts Thunder de Rottery fractie seconden als Gentleman), Inspector seconden. en No Vandeven Van noteerden het een de Henk de na ene podium Z de verzamelt en 59.54 die van – net met nipt Belgische Portugees 59.05 Pol topklassering. – De daarachter met Ellen tweede (v. Almeida de werden. Giesteira Rodrigo kent completeerde Titanne van van Girl met ronde. in seizoen en tijd succesvol De 59.39 een Zuuthoeve) snelste Pol andere

Asten en werd (v. top Diamant Semilly) van met Ook terwijl Mistral 0/65.99, in de Falaise (v. Groep Leopold reden VDL in Van Muze) 0/66.55. Jasper zevende zich Joppen de de werd in tien. Joppen Loewie negende met Asten

topvorm In

en waar Dutch bevestiging de boekten afsloten duo Voor in op het het twee vier de één ze Pol lieten van The hun Frontera, sterke plaatsen. Henk seizoen. zeges, en Masters overwinning Eindhoven. tweede, is al hun la naast vorm. indrukwekkende van overwinning Fathers waaronder de Derby vierde noteren van 1.40m, foutloze zeven vijfde en No Het reeks Vejer in meerdere en winst Girl eerste jaar volgden dit ze begon rondes Kronenberg de Sindsdien topklasseringen in totaal In jaar van een opnieuw met het een al overwinningen,

Uitslag.

Bron: Horses.nl