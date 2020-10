Henrik Ankarcrona blijft tot 2024 bondscoach van Zweedse springruiters

Henrik Ankarcrona blijft nog vier jaar actief als bondscoach van de Zweedse springruiters. Hij vervult deze rol tot aan de Olympische Spelen van 2024. Hij volgde chef d'équipe Sylve Söderstrand in oktober 2016 op.

Het Zweedse team was onder leiding van Ankarcrona succesvol. Op het EK in Gothenburg in 2017 won het team de zilveren medaille.

‘Eerste vier jaar waren fantastisch’

Ankarcrona: “De eerste vier jaar als bondscoach waren fantastisch. Alles is vanaf het begin zo snel gegaan. Het Europees Kampioenschap in Göteborg kwam heel snel op gang en dat was een evenement dat bij mij voor extra druk zorgde.”

Ruiters en paarden gemotiveerd houden

Het doel van de Zweedse bondscoach is om een team af te vaardigen naar de Olympische Spelen in Tokio. ”Het belangrijkste is om ruiters en paarden gemotiveerd en stressvrij te houden. We bevinden ons in een periode van onzekerheid. We maken planningen, maar we weten niet of we ons eraan kunnen houden. Hierdoor is het belangrijk om kalm te blijven.”

Bron: Horses.nl/Stud for Life