Henrik von Eckermann: ‘King Edward maakte al mijn dromen waar’

King Edward (v. Edward): een van de opvallendste en succesvolste springpaarden van het afgelopen jaar. De charmante vos springt met speels gemak de zwaarste parcoursen van de wereld en heeft al een indrukkende palmares. De combinatie sloot 2022 winnend af door de Rolex IJRC Top 10 Finale op naam te schrijven. IJRC sprak met de Zweedse kampioen over zijn carrière en zijn toppaard: ''King Edward maakte al mijn dromen waar.''

In het interview met IJRC vertelt Eckermann ondermeer over zijn tijd bij Ludger Beerbaum op stal. ”Ik heb altijd hard moeten werken voor mijn doelen maar ik had niet altijd het meeste geduld. Vroeger was ik vaak gefrustreerd en als ik mijn doelen niet haalde dan voelde dat echt als falen. Bij Ludger op stal heb ik geleerd om meer geduld te hebben en alles begon meer op z’n plek te vallen.”

Toppaarden

King Edward is de sensatie van het afgelopen jaar maar het is niet het eerste toppaard wat onder Eckermann zo uitzonderlijk goed presteert. ”Marry Lou was een van de meest bijzondere paarden die ik ooit heb gereden maar Gotha was het paard wat mij naar dit niveau heeft gebracht.”

”Je hebt ook een beetje geluk nodig. Dankzij Marry Lou is de familie Tovek bij ons gekomen. Na het sportieve pensioen van Marry Lou werd onze zoon geboren en mocht ik King Edward overnemen van mijn vrouw. Als de kansen je aangeboden worden moet je ze altijd met beide handen aangrijpen.”

Pieken op het juiste moment

”Natuurlijk is winnen uiteindelijk het allerbelangrijkste, dat is het einde van de tunnel. Maar wanneer ik bijvoorbeeld terug denk aan het Wereldkampioenschap in Herning dan denk ik niet aan het podium maar aan de weg ernaartoe. Je werkt zo hard thuis maar het kan ook allemaal in 40 seconden weg zijn.”

”Zelfs met zo’n uitzonderlijk paard als King Edward kan je niet blijven winnen. Je moet ze ergens naar toe werken en pieken op het juiste moment. King Edward verdiende deze overwinning. Hij gaat, of misschien is hij dat al, de geschiedenis in als een fenomeen en ik voel me vereerd dat ik hem mag rijden,” aldus Eckermann.

Lees het hele interview hier.

Bron: Horses.nl/ IJRC