Henrik von Eckermann onverslaanbaar in 1.55m, Harrie Smolders en Bingo du Parc vijfde

Henrik von Eckermann liet vandaag opnieuw zien waarom hij de nummer één van de wereld is. In de CSI5* rubriek over een hoogte van 1.55m toonde de Zweed een heel sterk staaltje rijkunst en gaf iedereen het nakijken. Een snelle merrie als Glamour Girl (v. Zirocco Blue) past von Eckermann goed en de combinatie was ruim 1.5 seconde sneller dan de nummer twee Marc Dilasser. Sophie Hinners gaf nog een klein Nederlands tintje aan het podium door de merrie Zypria S (v. Canturo) naar de derde plaats te sturen. Harrie Smolders werd vijfde en kwalificeerde zich daarmee voor de Stuttgart German Masters die later vanavond nog verreden wordt.

De Fransman Marc Dilasser kwam als laatste ruiter de Porsche-arena binnen gereden en wist wat hem te doen stond: snel en foutloos finishen. Arioto du Gevres (v. Diamant de Semilly) deed zijn uiterste best maar komt niet in de buurt van de snelheid die Glamour Girl heeft. De combinatie finishte in 67.91 seconden en moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Zypria S

Het was al geruime tijd stil rondom Zypria S, het voormalig toppaard van Willem Greve. In Stuttgart verscheen de Canturo-dochter vandaag onder de Duitse Sophie Hinners in de ring De 15-jarige merrie is zeker niet de makkelijkste maar toch lijkt het erop dat Sophie Hinners er goed mee overweg kan. Ze laat de merrie mooi in haar waarde wat resulteerde in een snelle nulronde van 68.06 seconden: goed voor de derde plaats.

Stuttgart Masters

Deze 1.55m proef telde als tweede kwalificatie voor de Stuttgart German Masters. De beste 12 combinaties over beide kwalificatieproeven mogen later vanavond van start in deze prestigieuze rubriek. Onder hen dus ook Harrie Smolders, die Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) naar de vijfde plaats reed in deze tweede kwalificatie. Smolders kwam al vroeg de ring binnen gereden en zijn tijd van 69.52 seconden bleef lang staan. In het tweede gedeelte van de wedstrijd dook naast de eerder genoemde top drie alleen Willem Vermeir onder zijn tijd. De Belg reed DM Jacqmotte (v. Toulon) in 69.36 seconden naar de vierde plaats.

Uitslag

Startlijst Stuttgart German Masters

