Henrik Von Eckermann snelt naar winst in 1,45m

Henrik Von Eckermann won zojuist in het Franse St. Lô de 1,45m- rubriek. Hij reed met de KWPN-merrie Glamour Girl (Zirocco Blue x Moonlight II) een snelle barragerit in 35,51 seconden.

De tweede plek was voor Dominique Hendrickx met Bacardi Les Hauts (Rexar du Houssoit x Cavalier). Dit duo finishte in 36,12 seconden. Axelle Lagoubie en Bemol des Champs (Chef Rouge x Dollar Dela Pierre) eindigde op de derde plaats. Zij reden een foutloze rit in 37 seconden.

Bart Bles

Bart Bles reed in deze rubriek zijn KWPN’er Expert (Tangelo van de Zuuthoeve x Mermus R). Dit duo noteerde vier strafpunten in het basisparcours.

