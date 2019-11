Henrik von Eckermann vervangt Beezie Madden in Rolex Top Ten

De enige vrouw in het deelnemersveld van de finale van de Rolex Top Ten, Beezie Madden, heeft zich afgemeld. Daardoor mag de nummer twaalf van de FEI Wereldranglijst, Henrik von Eckermann, zich gaan opmaken voor de finale, die op CHI Genève verreden wordt.

Jaarlijks wordt de FEI Wereldranglijst van november gebruikt om te bepalen welke tien ruiters er mogen deelnemen aan de Rolex Top Ten. Beezie Madden kende een uiterst succesvol jaar met Darry Lou (v. Tangelo van de Zuuthoeve) en was de enige vrouw op de top tien.

De nummer tien van de lijst, McLain Ward, had al aangegeven niet bij de finale aanwezig te kunnen zijn en daarom was de nummer elf, Kent Farrington, al opgeroepen. Na het afmelden van Madden, was Von Eckermann de eerste die voor een startplaats in aanmerking kwam.

Bron: St. Georg/Horses.nl