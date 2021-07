Henrik von Eckermann wint CSI5* 1.50m in Valkenswaard

Henrik von Eckermann pakte de overwinning in de CSI5* 1.50m-rubriek in Valkenswaard. Tijdens het parcours zat de springruiter in het zadel van de 10-jarige KWPN-merrie Glamour Girl (v. Zirocco Blue VDL). Het paar bleef foutloos en finishte in 63,25 seconden. Kevin Jochems, Willem Greve en Bart Bles zette ook een foutloze ronde neer.