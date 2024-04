Henrik von Eckermann wint ook tweede onderdeel Wereldbekerfinale: ‘Echt ongelooflijk’

Nadat Henrik von Eckermann woensdag het eerste onderdeel van de Wereldbekerfinale in Riyad won, liet de ruiter vandaag opnieuw zien waarom hij de nummer één van de wereld is. Met zijn toppaard King Edward (v. Edward) was Von Eckermann vandaag wederom een klasse apart in het tweede onderdeel, een 1,60 m. met barrage. Daarmee gaat de combinatie zaterdag als grote favoriet de ultieme finale in, waarin beslist wordt wie de Wereldbeker én het dikke prijzengeld mee naar huis mag nemen.

“King Eward gaf een fantastisch gevoel. Het kon niet beter, echt wow! Ik voelde wel druk maar heb er van genoten”, vertelt de onverslaanbare Henrik von Eckermann nadat hij met een fantastische barragerit de winnende tijd van 43,38 seconden neerzette.

Ook Fredricson op herhaling

Ook de nummer twee van vandaag was dezelfde als woensdag: Peder Fredricson met Catch Me Not S (v. Cardento). De 18-jarige ruin verkeert in de vorm van zijn leven en springt alsof hij tien jaar jonger is. Fredricson kan alles vragen en een snelle rit neerzetten, wat lukte in 45,45 seconden.

Peder Fredricson met Catch Me Not S. Foto: © FEI/Martin Dokoupil

Grote verrassering Humphrey

Tot de zeven combinaties die het basisparcours van parcoursbouwer Frank Rothenberger foutloos aflegden, behoorde ook Jill Humphrey. Met haar plek 575 op de wereldranglijst is de amazone een outsider in de Wereldbekerfinale maar bleek de grote verrassing in het topdeelnemersveld. Met Chromatic BF (v. Connor) bleef Humphrey ook in de barrage foutloos en sprong in 48,36 seconden naar een onverwachte maar zeer verdiende derde plaats.

Devos klimt op

De vierde foutloze in de barrage was Pieter Devos met zijn eigengefokte en geweldig springende Casual DV Z (v. Cornet Obolensky). De combinatie werd woensdag zeventiende en vandaag met een barragetijd van 49,28 seconden vierde. Daarmee zijn ze in de tussenstand opgeklommen naar de achtste plaats.

Epaillard snelste vierfouter

Aan Julien Epaillard is een barragerit wel toevertrouwd. De snelle en tot een van de favorieten behorende ruiter liep met toppaard Dubai du Cedre (v. Baloubet du Rouet) echter een balk op. Met zijn tijd van 46,30 seconden was Epaillard de snelste vierfouter en werd zo vijfde. In de tussenstand om de Wereldbeker bezet hij de derde plaats, achter de twee Zweden Henrik von Eckermann en Peder Fredricson.

Uitslag 1,60 m

Tussenstand Wereldbekerfinale

Lees ook:

Bron: Horses.nl